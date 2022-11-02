Программу строительства и реконструкции школьных стадионов разработают в Снежинске.

В Снежинске Челябинской области разработают программу строительства и реконструкции школьных стадионов. Все уличные спортивные сооружения в южноуральской запретке уже давно устарели и требуют обновления. Об этом сообщили в пресс-службе местного собрания депутатов Снежинска.

«Школьные стадионы уже не соответствуют современным стандартам. Из восьми общеобразовательных учреждений города только три школы имеют стадионы с футбольным полем и с асфальтированной круговой дорожкой. Три школы оснащены примитивными асфальтированными площадками, отсутствуют баскетбольные щиты, стойки для волейбола. В одной школе спортивных сооружений вообще нет»,

— рассказал председатель собрания депутатов Снежинска Алексей Ремезов.

При этом в Снежинске на сегодняшний день 5900 школьников, тысяча из них занимается в школьных спортивных секциях. В поддержку обновления стадионов родители собрали 3500 подписей.

«Сейчас депутаты ведут переговоры с областью и градообразующим предприятием для разработки общегородской программы строительства спортивных объектов. Реконструкция школьных стадионов позволит создать в образовательных учреждениях современную спортивную среду с безопасными беговыми дорожками, площадками для игровых видов спорта и инвентарем. Предполагаем, что школьные стадионы станут местом повседневных занятий спортом не только школьников, но и взрослых»,

— пояснил Алексей Ремезов.

Программа реконструкции будет рассчитана на пять лет. В настоящее время идет сбор предложений горожан по оснащению школьных стадионов.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/programmu-stroitelstva-i-rekonstruktsii-shkolnykh-stadionov-razrabotayut-v-snezhinske/