4-го ноября отмечаем День народного единства!

В преддверии празднования Дня народного единства в читальном зале Центральной городской библиотеки Озерска прошла торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Подробнее
В холодное время года воздух в квартирах становится сухим, начинают работать батареи центрального отопления. Если летом, после сильного дождя влажность высокая, то зимой она падает, холодный воздух удерживает меньше водяного пара. И это не очень хорошо. Подробнее
В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась местная жительница 1973 года рождения, ставшая жертвой дистанционного обмана. Поверив словам неизвестного мужчины, представившегося по телефону специалистом финансового отдела кредитной организации, она оформила кредит через приложение банка. Подробнее
В Снежинске Челябинской области разработают программу строительства и реконструкции школьных стадионов. Все уличные спортивные сооружения в южноуральской запретке уже давно устарели и требуют обновления. Об этом сообщили в пресс-службе местного собрания депутатов Снежинска. Подробнее
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области 30 жителям региона, в их числе – озерчанину Евгению Черепанову. Подробнее
- Цирк - это мир улыбок, сказок, детства и добра. В цирке мы смеемся, удивляемся, восхищаемся теми, кто выступает на арене. И мечтаем хоть ненадолго сами побывать в роли, пусть не укротителя тигров, но хотя бы дрессировщика ёжика или кролика. У того, кто верит, мечты, как известно, сбываются. Их можно осуществить, не выезжая из города в нашем Детском эколого-биологическом центре, - рассказывает Ольга Смирнова, заместитель директора ДЭБЦ... Подробнее