В медицинском классе лицея 23 продолжаются уроки по профилю.

9 ноября состоялась первая встреча сотрудников ФГБУЗ Клиническая больница №71 с учениками медицинского класса Лицея №23 в рамках заключенного в сентябре договора о сотрудничестве.

Теперь совместные занятия будут проходить еженедельно как на базе лицея, так и в Клинической больнице. На протяжении двух лет ребята будут знакомиться с особенностями работы медицинских специалистов, учиться оказывать первую помощь, овладеют начальными практическими умениями работы с инструментами и аппаратами, а также получат помощь в подготовке к олимпиадам по биологии, различным научно-практическим мероприятиям и в проектной деятельности.

На первой встрече с лицеистами заместитель главного врача по медицинской части Сергей Воронин познакомил учеников с номенклатурой врачебных специальностей и особенностями обучения в медицинских вузах, начальник отдела кадров Наталья Мамлеева рассказала о возможностях получения высшего медицинского образования на условиях целевого договора, а помощник руководителя по связям с общественностью Елена Кайль предложила ученикам присоединиться к всероссийскому движению «Волонтеры-медики», в рамках которого пройти курс по федеральной программе «Профориентация школьников в медицину через добровольчество».

Ученики медкласса проявили заинтересованность к полученной информации и продолжению дальнейшей совместной работы с сотрудниками больницы.

Тематика и содержание будущих встреч будут строиться исходя из запросов самих ребят, а также необходимости получения ими базовых профессиональных знаний, которые пригодятся при подготовке к различным конкурсным и олимпиадным мероприятиям. Такую просьбу при встрече выразила директор Лицея №23 Елена Лукьянова.

Информация предоставлена пресс службой ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52809/