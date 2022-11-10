Председатель Законодательного Собрания провел рабочий день в Озерске.

9 ноября Озерск посетил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев. Его визит включал посещение нескольких городских объектов, встречу с жителями и участие в торжественном вечере в честь 77-летия города.

Вместе с главой Озерского городского округа Евгением Щербаковым спикер областного парламента осмотрел сквер имени Б.В. Броховича, благоустройство которого было выполнено в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» при поддержке ВПП «Единая Россия». Александр Лазарев пообщался с несколькими озерчанами, отдыхавшими на скамейках. Следует напомнить, что именно жители отдали свои голоса за преображение данного пространства, масштабный проект реконструкции сквера стал лидером рейтингового голосования. Евгений Щербаков отметил высокую активность озерчан в процессе благоустройства округа.

- Благодаря таким проектам, как «Формирование комфортной городской среды», «Инициативное бюджетирование», люди убедились, что они сами могут влиять на финансирование важных и необходимых объектов и контролировать качество работ. Здесь, в обновленном сквере, мы видим яркий пример такой инициативы. Отмечу, что в проекте областного бюджета на будущий год финансирование статьи на инициативные проекты сохранено на уровне 2022 года, – подчеркнул Александр Лазарев.

После посещения сквера руководители побывали на территории Ледовой академии «Высота», которая строится в Озерске по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного жителя Челябинской области и почетного гражданина Озерска Андрея Комарова. Было отмечено, что универсальный спортивный комплекс - знаковый для округа объект, это результат социального партнерства бизнеса и власти.

- Мы видим отличный пример ответственного отношения к своему региону со стороны бизнеса. Это нужно приветствовать, – поделился впечатлениями Александр Лазарев.

Совместно Евгений Щербаков и Александр Лазарев провели встречу с жителями округа в информационном центре «Маяка», она стала ключевой в программе визита. В ней также принял участие депутат Законодательного Собрания Евгений Рева.

В зале присутствовали: председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, депутаты Собрания, представители Общественной палаты, Советов ветеранов и различных общественных объединений Озерского городского округа, работники градообразующего предприятия и городских организаций, молодежь.

Открывая встречу, Александр Лазарев предложил не сводить ее к обычному отчету перед избирателями, а провести мероприятие в формате диалога. Аудитория поддержала эту идею, и, в результате, в течение двух часов продолжалось общение озерчан с председателем ЗСО, всего было задано более 20 вопросов.

Один из них касался работы над проектом областного бюджета на трехлетний период.

- Региональный бюджет верстается в сложных условиях, однако никто не снимает с нас задач по обеспечению достойного уровня жизни южноуральцев. Губернатор области Алексей Леонидович Текслер не один раз подчеркивал, что главными целями бюджетной политики региона остаются повестка развития и социальные гарантии для людей.

Это находит свое отражение и в работе над главным финансовым документом области. Традиционно около 70 процентов регионального бюджета – это вложения в социальную сферу. Регион продолжит развитие здравоохранения и образования, осуществит планы по строительству новых спортивных объектов, – ответил Александр Лазарев.

В ходе встречи жители округа задали вопросы о частичной мобилизации (региональной поддержке призванных граждан и их семей), об увеличении финансирования инициативных проектов, о проблеме безнадзорных собак, о ремонте улично-дорожной сети в городе, о приведении в порядок тротуаров и дорог до садовых товариществ, о выплатах пенсионерам МЧС, о развитии массового спорта, о воспитании подрастающего поколения и многом другом.

Один из актуальных вопросов был адресован лично председателю Законодательного Собрания области Александру Лазареву как куратору регионального проекта партии «Единая Россия» «Теплое окно». Озерчане попросили поддержать продолжение реализации проекта в городском округе и выделить финансирование на замену старых оконных блоков в школах и дошкольных учреждениях. Спикер предложил решить этот вопрос на основе софинансирования области и муниципалитета.

Александр Лазарев сумел решить одну из проблем жителей прямо на месте: вопрос касался подключения поселка Бижеляк Озерского городского округа к универсальным услугам связи. За более точными разъяснениями спикер областного парламента обратился к министру информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, связался с ним по телефону. Министр сообщил, что вышка сотовой связи будет установлена в поселке в конце I квартала 2023 года.

Важным для жителей округа стал положительный ответ председателя ЗСО на вопрос о помощи в финансировании проектно-сметной документации для ремонта ДК «Энергетик» (п. Новогорный) - памятника культурного наследия.

В ходе встречи прозвучало несколько частных вопросов, которые требовали индивидуального подхода: была достигнута договоренность о проработке каждого отдельного обращения.

Завершая диалог с общественностью, Александр Лазарев поздравил озерчан с днем рождения города, особо отметил его легендарное прошлое и важную роль, которую он играет в обеспечении безопасности нашего государства.

В завершение рабочего визита в Озерск Александр Лазарев принял участие в торжестве, посвященном Дню рождения города. Председатель Законодательного Собрания области наградил благодарственными письмами активных жителей, в том числе успешно реализующих в округе социальные проекты.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/52813/