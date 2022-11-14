Идти вперед твердыми шагами!

Сделать все, чтобы дети развивались и шли вперед твердыми шагами – таков девиз озерской АНО "Твердыми шагами", созданной для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.

Цель организации – создание пространства, где с особыми детьми будут заниматься квалифицированные специалисты.

Минувшим летом Администрацией Озерского городского округа в безвозмездное пользование было выделено помещение для будущего центра, где в данный момент идет ремонт силами создателей центра и неравнодушных озерчан.