Детский сад из Озерска стал призёром областного конкурса по охране труда.

Заведующего детским садом №1 Татьяну Кирсанову с почётной наградой на конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель» сегодня поздравил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

По решению главы региона Алексея Текслера конкурс «Лучший социально ответственный работодатель» ежегодно проводит Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. В состав жюри входят представители государственных ведомств, федерации профсоюзов и областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».

Главными целями конкурса являются повышение социальной ответственности работодателей в отношении работников, развитие коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, повышение эффективности профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, а также изучение и распространение опыта социального партнёрства на предприятиях Челябинской области

Конкурс проводится по нескольким номинациям:

- «Развитие коллективно-договорного регулирования в организациях»;

- «Организация работ по условиям и охране труда»;

- «Трудоустройство инвалидов»;

- «Реализация программ социальной поддержки работников»;

- «Социальная активность организации на территории присутствия»;

- «Организация работ и проведение мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, на рабочих местах».

Детский сад №1 участвовал в данном конкурсе и ранее. В 2010 году коллектив занял второе место в номинации «Лучший коллективный договор». В этом году дошкольное учреждение заявилось в номинации «Организация работы и условия труда». В итоге озерчане заняли почётное третье место среди многочисленных предприятий и организаций со всей Челябинской области.

В состав муниципального учреждения детского дошкольного образования детского сада №1 входят шесть подразделений, в трёх из них дети воспитываются с самого раннего возраста – с двух месяцев до трёх лет.

– Этот конкурс не связан с педагогической деятельностью, но напрямую связан с условиями труда для наших сотрудников, а это одно из важнейших направлений, – подчеркнула Татьяна Кирсанова. – Работники детского сада в конечном итоге отвечают не только за свою безопасность, но и за безопасность порученных им маленьких воспитанников. Большая нагрузка ложиться на педагогический персонал, поскольку малыши раннего возраста много времени находятся на руках. Кроме того, у нас работают машинисты, которые обстирывают этих детишек, повара. На работу этого персонала влияют шум машин, влажность и другие факторы. Для того, чтобы эти условия улучшить составляется оценка рабочих мест, нами разрабатываются и реализуются специальные программы. Мы стараемся всё делать для того, чтобы условия труда были современными, здоровыми и безопасными.

Евгений Щербаков пожелал руководителю и в дальнейшем относиться к данному направлению также ответственно, поскольку забота о людях и их условиях работы напрямую влияют на конечный результат:

– Надеюсь, что ваше участие в конкурсе и призовое место станут хорошим примером для коллег в других образовательных учреждениях округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/52873/