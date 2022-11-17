На дорогах в южной половине Челябинской области возможны снежные заносы.

В Челябинской области в субботу, 19 ноября, прогнозируются неблагоприятные погодные условия.
«В южных районах ожидается снег, местами – сильный, на дорогах возможны снежные заносы», – сообщается в Telegram-канале министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Водителей просят быть внимательными и осторожными.
По информации синоптиков, снегопад на юге Челябинской области начнется предстоящей ночью и продолжится завтра днем. Температура воздуха в этой половине региона в ночные часы составит минус пять градусов, днем – до минус двух. На остальной территории ночью будет минус 8-13, при прояснении до 16-21, днем в субботу – 5-10 градусов ниже нуля.
https://dostup1.ru/society/Na-dorogah-v-yuzhnoy-polovine-Chelyabinskoy-oblasti-vozmozhny-snezhnye-zanosy_156247.html