На дорогах в южной половине Челябинской области возможны снежные заносы.

Спите столько же, сколько и раньше, но все равно не высыпаетесь? Возможно, речь о сезонной нехватке сна. Организму нужно время, чтобы приспособиться к долгим зимним ночам. Как перестать постоянно зевать на работе и можно ли «помогать» себе аптечным мелатонином, рассказала журналистом сомнолог и кардиолог одной из челябинских клиник Марина Редькина. Подробнее