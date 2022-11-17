Треть писем Деду Морозу отправляют взрослые.

Жители России отправили более 4 миллионов писем Деду Морозу с момента открытия почты волшебника по 1 ноября 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге. Треть посланий приходит от взрослых всех возрастов с просьбами подарить квартиру, машину и повысить зарплату.

В общей сложности Дед Мороз получил от россиян 4 331 598 писем, из них 92 753 в текущем году. Это больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего письма приходят из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана.

В письмах от взрослых женщины обычно просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу, а мужчины — увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль.

«Кто-то мечтает о духовных ценностях — благополучии для своих родных, и все чаще в письмах звучит просьба мира на Земле. Пенсионеры пишут о помощи материальной, а иногда присылают жалобы на чиновников»,

— добавили в вотчине.

Напомним, что сегодня, 18 ноября, Дед Мороз празднует свой день рождения. Он отмечает его в своей резиденции в Великом Устюге, после чего продолжит предновогоднюю поездку по стране, которая началась 22 октября. До 15 января поезд Деда Мороза сделает около 200 остановок, во время которых пройдут экскурсии по поезду, игровые программы на привокзальных площадях.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/tret-pisem-dedu-morozu-otpravlyayut-vzroslye/