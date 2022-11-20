В субботу, 19 ноября, в озерском городском музее открылась выставка «Учитель и ученики», посвященная юбилею замечательного художника и педагога Юрия Григорьевича Подзорова.

На выставке представлены графика, живопись, скульптуры и декоративные работы Юрия Григорьевича, а также графика и живопись его многочисленных учеников. Среди жанров – портреты и натюрморты, эскизы к театральным костюмам, арт-коллажи в этническом стиле.

Юрий Григорьевич - талантливый педагог и мудрый наставник будущих художников, архитекторов, скульпторов. Творец и профессионал своего дела, снискавший заслуженное уважение и признание.

Поздравить педагога с 70-летним юбилеем пришли его коллеги, учащиеся и их родители. С приветственным адресом к «виновнику торжества» и теплыми словами благодарности за творческий вклад и педагогическую деятельность обратилась начальник Управления культуры и молодежной политики Светлана Валентиновна Степанова.

Много слов признательности и уважения прозвучало от коллег по преподавательскому цеху, друзей и учеников Юрия Григорьевича. В свою очередь сам юбиляр рассказал о выборе профессии, своем творческом пути и наиболее значимых результатах деятельности. Как известно, самый значимый результат для Учителя – это его ученики, их успехи и достижения. Более трехсот воспитанников Юрия Григорьевича продолжают учиться и работать как в Озерске, так и на «большой земле»: в Москве, С-Петербурге, даже в дальнем зарубежье. Пусть они не все связали свою жизнь с искусством, но, уверены, творчество останется с ними навсегда.

Выставка «Учитель и ученики», экспонирующаяся в Озерском городском музее (пр. Победы, 2), продлится до 31 декабря 2022 года. Вход свободный.

Фото В.М. Зеленова, А.Н. Теличко, А.М. Наумова

Информация предоставлена озерским городским музеем.