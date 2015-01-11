С 1 января все налогоплательщики перейдут на новую систему.

С 1 января 2023 года все категории налогоплательщиков переходят на новую форму оплаты налогов и страховых взносов – Единый налоговый платеж, распределяющийся на Единый налоговый счет.

Как пояснили в ведомстве, Единый налоговый счет – это новая система учета, в рамках которой все подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого налогового платежа налоги налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом. ЕНС предполагает перечисление налогоплательщиком всех платежей на один счет, а налоговая служба автоматически распределит их по обязательствам.

Нововведение позволит упростить механизм исполнения обязанности по уплате налогов, максимально снизить временные затраты на оплату налогов и избежать ошибок, так как исчезнет необходимость перечисления большого количества платежей.

Для уплаты налогов потребуются ИНН и сумма, которая станет единственным изменяемым параметром платежа.

«Алгоритм следующий – до 28 числа месяца налогоплательщик вносит денежные средства на собственный Единый налоговый счет, после чего они автоматически будут распределены по налоговым обязательствам налогоплательщика. Далее, информацию о том, как именно распределились суммы, налогоплательщик сможет увидеть в Личном кабинете, либо, направив запрос в налоговую инспекцию. Таким образом, к 28 числу у налогоплательщика на Едином налоговом счете должна быть сумма, которой будет достаточно для погашения совокупной образовавшейся у него обязанности – уплаты всех начисленных налогов», – пояснили в УФНС.

Хронология зачетов поступлений в бюджет строго регламентируется – в первую очередь закрывается недоимка, начиная с более ранней даты возникновения. Далее зачитываются налоги, авансовые платежи по налогам и страховым взносам с даты возникновения обязанности по уплате на основании налоговых деклараций, расчетов и уведомлений об исчисленных суммах. В последнюю очередь будут зачитываться пени, проценты и штрафы.

Налогоплательщики будут иметь возможность зачислять «свободные» денежные средства на Единый налоговый платеж другого лица. Для этого следует подать заявление и средства с остатка на счете будут переведены. Ускорится и процесс возврата на счет переплаты. Еще один плюс, считают в УФНС, заключается в том, что время снятия блокировки со счета лица после погашения им задолженности перед бюджетом уменьшается до одного дня.

Произвести оплату налогов можно, воспользовавшись электронными сервисами ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет для физических лиц» через опцию «Пополнить авансовый кошелек».

https://dostup1.ru/finance/S-1-yanvarya-vse-nalogoplatelschiki-pereydut-na-novuyu-sistemu_156333.html