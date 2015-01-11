Приглашаем на службу в Полицию!

Благотворительная акция «Снеговики-добряки» проводится в Челябинской области в четвертый раз. Ее смысл в том, что дети с особенностями развития, с тяжелыми заболеваниями могут попросить подарок у Деда Мороза, и эти желания исполнят снеговики-добряки. Подробнее