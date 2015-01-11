Приглашаем на службу в Полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу граждан, не имеющих судимости, годных по состоянию здоровья на вакантные должности:
• Полицейский патрульно-постовой службы полиции
• Следователь следственного отдела
• Полицейский (водитель) дежурной части
• Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции
• Полицейский (водитель) изолятора временного содержания
• Полицейский ИВС
• Участковый уполномоченный полиции
• Оперуполномоченный отдела уголовного розыска
• Инспектор ДПС
• Инженер-электроник дежурной части
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Озерск, проспект Ленина, 43, каб.61,
по телефонам: 8(35130)26629, 8(35130)2-59-12, 8-9993711012.