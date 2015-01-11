24 ноября состоялось очередное заседание Собрания депутатов округа.

Депутаты рассмотрели более десяти вопросов, в том числе, о корректировке бюджета, а также ряд имущественных вопросов. Информационно был заслушан доклад об обеспечении условий для развития в округе физической культуры и спорта.

Ежегодно в ноябре депутаты рассматривают вопросы формирования бюджета Озерского городского округа на предстоящий год и на плановый двухлетний период. Главный финансовый документ на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов будет прорабатываться на депутатских комиссиях с участием специалистов администрации. Кроме того, проект бюджета в соответствии с законом обязательно проходит процедуру публичных слушаний. Депутаты назначили дату их проведения – 15 декабря в 17:00 часов, слушания пройдут в актовом зале Собрания депутатов.

Также на сессии было принято решение о внесении изменений в решение «О правилах содержания домашних животных на территории Озерского городского округа». В Собрание депутатов обратилась прокуратура ЗАТО Озерск с правотворческой инициативой о внесение изменений в данный документ, который ранее был утверждён решением депутатского корпуса в 2006 году. Было предложено привести преамбулу в соответствие с действующим законодательством, а также уточнить порядок выгула и нахождения домашних животных в общественных местах. Предложения прокуратуры были поддержаны.

В ходе корректировки бюджета депутаты увеличили финансирование ряда ведомственных целевых программ, которые реализуются подразделениями администрации. В частности, Управлению капитального строительства и благоустройства дополнительно было направлено около 950 тысяч рублей. Эти средства пойдут на работы по уходу за зелёными насаждениями – омоложение (обрезку) тополей на пр. Ленина, вырубку старовозрастных деревьев, вывоз мусора с территории кладбищ. Кроме того, 1 млн 200 тысяч рублей выделены на капитальный ремонт пожарного водоотвода в микрорайоне Заозёрный для обеспечения системы пожаротушения в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов. Примерно такая же сумма предназначена на капитальный ремонт участка канализационной трубы в микрорайоне Заозёрный. Порядка 2 млн 300 тысяч рублей планируется израсходовать на реализацию природоохранных мероприятий в части капитального ремонта ливневой канализации.

Также на сессии была представлена информация заместителя начальника Управления по физической культуре и спорту администрации Юлии Зубаировой об исполнении вопроса местного значения – обеспечения условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Было отмечено, что Управление по ФКиС активно сотрудничает с общественными организациями: федерациями, секциями, клубами по видам спорта. В 2022 году Управлением были заключены договоры о совместной деятельности с 30 федерациями по видам спорта. Было проведено более 180 соревнований в Озерске и посёлках. Мероприятия финансировались из бюджета округа, на эту работу было выделено 800 тысяч рублей.

В уходящем году были проведены традиционные спортивно-массовые мероприятия: ежегодная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2022», 65 эстафета ко Дню Победы, спортивный праздник в честь Дня физкультурника с участием спортсменов-инвалидов, Всероссийский день бега «Кросс наций», проведено два фестиваля ГТО. Также прошли массовые спортивные мероприятия по видам спорта: Чемпионаты по футболу и мини-футболу, соревнования по чир спорту и художественной гимнастике, по фитнес аэробике, триатлону, боксу и кикбоксингу.

Важно отметить, что в округе активно работает Совет ветеранов озерского спорта по привлечению старшего поколения к активному образу жизни. В рамках этой деятельности ежегодно проводится спартакиада «Здоровье». В 2022 году в спартакиаде участвовали более 560 человек. Соревнования прошли по одиннадцати видам спорта.

С каждым годом увеличивается число жителей, которые посещают спортивные сооружения округа. За девять месяцев этого года эта цифра составила более 350 тысяч человек.

В этом году силами МБУ «Арена» были выполнены ремонты кровли и полов игрового зала СК «Энергетик» в посёлке Новогорный, а также ремонт полов спортивного зала в СК «Авангард» в микрорайоне Татыш. На стадионе «Труд» сделано усиление несущей конструкции лыжной базы, частичный ремонт кровли здания павильона, замена окон, установка вентиляции в спортивном зале. В яхт-клубе «Галс» обновлена система электроосвещения здания, выполнены ремонты: учебного класса и ряда кабинетов, силового электрооборудования, заменены оконные блоки, частично отремонтирован фасад.

Спортивные сооружения, которые обслуживаются МБУ «Арена»: стадион «Труд», СК «Стимул», КСК «Лидер», СК «Авангард» активно предоставляются для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований, мероприятий как учащимся образовательных организаций, так и коллективам пожарных частей, военнослужащим озерской дивизии.

Регулярно проводятся соревнования среди спортсменов-инвалидов по восьми видам спорта. Ежегодно увеличивается число жителей городского округа, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. В 2022 году оно достигло порядка 40 тысяч человек – это более 48 процентов от общего числа жителей.

В 2022 году из областного бюджета округу были выделены субсидии на поддержку и развитие озерского спорта – более 700 тысяч рублей: на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет, для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также старшего поколения.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/52988/