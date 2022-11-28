Похолодание до -27-32С возможно в ночь на 30-ое ноября.

В среду, 30 ноября, в школах Южного Урала могут отменить занятия – по данным синоптиков, в большинстве районов области до 4 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 и более градусов.

По сообщению Челябинского Гидрометцентра, ближайшей ночью температура опустится до минус 21-26 градусов, в низинах – до минус 27-32, на крайнем севере – 18. Днем ожидается в пределах 11-16 ниже нуля.

https://dostup1.ru/society/V-sredu-v-shkolah-Chelyabinskoy-oblasti-mogut-otmenit-zanyatiya_156580.html