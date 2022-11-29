Итоги проекта «Экотропы Егоза-Сугомак».

Все лето мы вели своеобразную видео-летопись того, как на территории между гор Егоза и Сугомак реализовывался проект по маркировке эко-маршрутов.

И вот пришла пора подвести итоги и официально сообщить о том, что проект реализован на 100%, несмотря на то, что в октябре часть маршрутов была разрушена вандалами.

Благодаря огласке этой истории, у инициативной группы, реализующей проект, появились новые партнеры, которые взяли на себя часть расходов по восстановлению - и это представители загородного клуба "Лесное Поместье"!