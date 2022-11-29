Сводка аварийности в период с 21 по 27 ноября 2022 года.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 21 по 27 ноября 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 4 дорожно – транспортных происшествия без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 158 нарушений Правил дорожного движения. Из них:

1 пешеход нарушил правила перехода проезжей части;

4 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

1 водитель управлял транспортным средством, не имея права на управление;

33 водителя управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

6 водителей нарушили правила перевозки детей;

6 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.