Европротокол без присутствия ГИБДД.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения разъясняет, что пунктом 2.6.1 «Правил дорожного движения Российской Федерации» для водителей транспортных средств – участников ДТП предусмотрена возможность самостоятельного составления схемы происшествия без присутствия сотрудника ГИБДД. Для этого необходимо взаимное согласие сторон в оценке обстоятельств случившегося. Обязательным условием является отсутствие пострадавших в аварии.

Со схемой ДТП, подписанной участниками столкновения, необходимо прибыть на ближайший пункт ДПС для оформления происшествия.

Помимо этого автовладельцы вправе на месте оформить дорожно-транспортное происшествие, воспользовавшись бланком европротокола при условии, что причиненный ущерб не превышает 100 000 рублей. Процедура производится с участием аварийного комиссара своей страховой компании, также существует возможность воспользоваться помощью народных дружинников Всероссийского общества автомобилистов (ВОА), которые безвозмездно оказывают содействие автоводителям в оформлении ДТП.

Госавтоинспекция Озерска напоминает водителям, что дорожно-транспортные происшествия сотрудниками ГИБДД оформляются на безвозмездной основе в рамках исполнения ими своих служебных обязанностей.