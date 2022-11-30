Администрация округа просит жителей сообщать о проблемах с отоплением.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Меры, предпринятые озерским филиалом АО «РИР» и управляющими организациями округа по улучшению ситуации с отоплением в ряде домов г. Озерска, приносят положительные результаты: в квартирах становится теплее.

Просьба к жителям домов, в которых температура еще остается ниже санитарной нормы (+20 в комнатах, +22 в угловых комнатах), для дальнейшего оперативного взаимодействия с озерским филиалом АО «РИР» и управляющими организациями присылать информацию (улица, дом, номер квартиры) в сообщения группы https://vk.com/ozersk_official

Информацию принимают также в управляющих организациях (их контакты здесь: и в озерском филиале АО «РИР» (https://vk.com/rir_ozersk)

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53049/