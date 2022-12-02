Озерские общественники приняли участие в форуме «НКО и государство – сотрудничество в развитии и поиске кадров».

Календарная встреча осени и зимы выдались жаркой в общественной жизни региона. 29-30 ноября в Челябинске прошел Южно-Уральский гражданский форум «НКО и государство – сотрудничество в развитии и поиске кадров», который собрал гражданских активистов Челябинской области, экспертов в сфере деятельности некоммерческого сектора, руководителей общественных объединений из различных субъектов Российской Федерации.

Озерские общественники приняли самое активное участие в форуме, посетили секции, которые были представлены в программе.

– Объем информации, полученный на форуме, огромен, – подвела итог Ольга Ткаченко, председатель озерской общественной организации «Твердыми шагами», – мы успели прослушать пленарные, стратегические сессии, поработать на мастер-классах и секциях, а еще поспорить с коллегами из других городов и пофотографироваться.

1 декабря в Озерске работала Вера Барова, исполнительный директор организации «Благотворительный Фонд развития города Тюмени», которая провела информационную встречу – дискуссию с руководителями НКО по проекту «Укрепляем силу местных сообществ» благотворительного Фонда развития города Тюмени, победившего во втором конкурсе для НКО 2022 года Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

– Я представила озерчанам проект-победитель Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, и мы вместе обсудили зачем нужны ресурсные центры для НКО, что мы готовы и можем сделать вместе. С озерскими общественниками я встречаюсь не первый раз. С некоторыми я работала раньше, со многими мы разговаривали на Общественном форуме Озерска в апреле 2021 года. Рада была снова побывать у вас и увидеть положительный настрой людей, – поделилась впечатлениями Вера Барова.

После региональных дискуссий общественники Озерска будут подводить итоги работы в уходящем году, а также формировать стратегию работы НКО на 2023 год.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53059/