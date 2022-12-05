В рамках ОПМ «Скупка» сотрудниками уголовного розыска выявлен факт сбыта похищенного телефона.

В целях повышения эффективности работы по профилактике, пресечению и раскрытию посягательств, связанных с хищением чужого имущества, обнаружению и изъятию похищенного, в период с 1 по 7 декабря на территории Озерского городского округа сотрудниками УМВД России по ЗАТО г. Озерск проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скупка».

Сотрудниками уголовного розыска проверено 30 мест сбыта чужого имущества, в результате чего выявлен факт сбыта похищенного сотового телефона в пункт приема цифровой техники.

Ранее в дежурную часть обратился местный житель с заявлением о хищении сотового телефона.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых проверили комиссионные магазины и ломбарды. В результате проверок номерных вещей полицейские обнаружили в одном из комиссионных магазинов похищенный телефон.

Установлена личность подозреваемого, им оказался житель города 1982 года рождения, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение различных противоправных деяний, в том числе имущественных преступлений. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что у себя дома распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым, а когда знакомый уснул, он взял его телефон и сдал в комиссионный магазин за 7000 рублей, вырученные деньги потратил по собственному усмотрению на продукты питания.

В настоящее время телефон изъят.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.