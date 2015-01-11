8 декабря южноуральцы смогут увидеть сразу 3 небесных явления.

В ночь и утром 8 декабря жители Челябинской области смогут увидеть сразу три астрономических явления – на небе произойдут полнолуние, противостояние Марса и его покрытие Луной.

Как отметили астрономы, противостояние Марса – довольно редкое явление, которое случается примерно раз в два года. В это время видимые размеры и блеск Красной планеты достигнут звездной величиной минус 1,9 и она станет самой яркой звездой ночного неба. Максимальная яркость наступит 8 декабря в 08.35 по московскому времени.

Кроме того, в декабре произойдет еще несколько астрономических явлений. Так с 13 на 14 декабря пройдет метеорный поток Геминиды – звездопад из созвездия Близнецов. Он ожидается довольно интенсивным – до 150 метеоров в час, но в этом году их наблюдению помешает яркая Луна.

С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, наступит пик метеорного потока Урсиды. Звездопад из созвездия Малая Медведица подарит до 10 метеоров в час. В этот раз спутник Земли не помешает наблюдению метеоров.

Фото Московского планетария.

https://dostup1.ru/society/Zavtra-yuzhnouraltsy-smogut-uvidet-srazu-3-nebesnyh-yavleniya_156877.html