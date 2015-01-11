Алексей Текслер проведет прямую линию.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 декабря в 12.00 проведет прямую линию, где ответит на вопросы граждан.

Задать интересующие вопросы можно будет на сайте спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8 800 500 74 50 с 7 по 14 декабря. По окончании прямой линии сбор вопросов будет завершен.. Трансляция пройдет на телеканалах «Россия 24», ОТВ и «Урал 1», радиостанциях «Бизнес ФМ-Челябинск», «Радио России-Южный Урал» и «Комсомольская правда-Челябинск».

Также прямая линия будет транслироваться в интернете, группах медиахолдинга «ГранадаПресс», а также на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

https://dostup1.ru/society/Alexey-Texler-provedet-pryamuyu-liniyu_156875.html