В Госавтоинспекции Челябинской области посоветовали брать в дорогу чай и канистру с топливом.

Некоторые участки трассы М-5 «Урал» в Челябинской области в последние несколько дней замело снегом, и движение там затруднилось. Чтобы избежать заторов, на трассу вывели 15 дополнительных экипажей ДПС, сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.

Сотрудники несут службу круглосуточно, при необходимости выступают в роли регулировщиков. Также полицейские сопровождают снегоуборочную технику для ее беспрепятственной работы.

«По возможности воздержитесь от дальних поездок. Если вы все-таки отправляетесь в путь, обязательно проверьте исправность транспортного средства, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос и канистру с топливом»,

— отметили в Госавтоинспекции.

В полиции напомнили, что при поломке машины или других происшествиях нужно немедленно звонить в оперативные службы по телефону 112.

Напомним, сегодня в регионе ожидается солнечная, но ветреная погода. Столбики термометров покажут до −15 градусов, в отдельных районах будет холоднее.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-gosavtoinspektsii-chelyabinskoy-oblasti-posovetovali-brat-v-dorogu-chay-i-kanistru-s-toplivom/