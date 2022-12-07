На Урале прошел благотворительный театральный фестиваль «Снежность».

За четыре дня более 11 тысяч детей и подростков Челябинской и Свердловской области посетили ХIХ-й детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность», который проводится по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя, мецената Андрея Комарова. Все мероприятия фестиваля были объединены единой темой – «Время добрых дел».

Фестиваль, который 19 лет назад стартовал на Южном Урале, успел стать семейной традицией для многих зрителей. 26 спектаклей лучших российских театров посмотрели жители Первоуральска, Екатеринбурга, Челябинска и Озерска.

Фестиваль «Снежность» в этом году открылся в Первоуральске, где партнером фестиваля стала компания CYBERSTEEL. С огромным интересом дети и их родители наблюдали за головокружительными полетами и веселыми приключениями главных героев постановки Московского Губернского театра «Малыш и Карлсон» по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен. Не менее яркие эмоции вызвали спектакли, которые прошли в Челябинске: «Серебряное копытце» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии, «Конек-Горбунок» Санкт-Петербургского кукольного театра сказки.

Для подростков в рамках «Снежности» в Первоуральске и Озерске показали более серьезные постановки Высшей школы сценических искусств: «В чужом пиру …» по пьесе А.Н.Островского, в которой отражен конфликт сословий; «Тангополис» - пластический спектакль, где свои чувства на сцене молодые актеры выражали с помощью языка танго.

Фестиваль «Снежность» запомнился гостям не только насыщенной театральной программой. В Первоуральске прошла книжная ярмарка с участием ведущих детских издательств "Альпина-паблишер", "Розовый жираф", "Поляндрия" и др.

Кроме того, юным зрителям представилась уникальная возможность встретиться с популярным детским писателем, поэтом, сценаристом, драматургом Андреем Усачевым, чьи книги любимы миллионами детей.

Особым событием в рамках фестиваля стала премьера постановки «Время добрых дел», которая объединила 50 детей из инклюзивной театральной студии «Мир на ладошке», воспитанников Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки и учеников Детской музыкальной школы №1 города Озерска. Это абсолютно новый формат для «Снежности»: дети готовили и показывали спектакль для детей. Более 2 тысяч зрителей в Первоуральске, Челябинске и Озерске следили за трогательной историей главного героя – мальчика, который несмотря на трудности, нашел настоящих друзей.

Организаторы «Снежности» уделяют теме инклюзии особое внимание – в рамках фестиваля прошла II межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с помощью театральных практик». Ведущие эксперты, чья деятельность направлена на работу с особенными детьми и поддержку этой деятельности, делились лучшими практиками по работе с детьми с ОВЗ на основе арт-методик. В конференции приняли участие более 150 человек со всей страны.

По традиции в рамках «Снежности» был организован выездной адаптированный спектакль для воспитанников Кусинского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ.

На этом «Снежность» не заканчивается и продолжает дарить новогоднее настроение и подарки социально-незащищенным детям и подросткам в других городах: Альметьевске, Ижевске и завершится в Петропавловске-Камчатском.

Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.snegnost.ru.

СПРАВКА:

Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» – масштабный социально-благотворительный проект, который реализуется на Урале, в Татарстане, Удмуртской Республике и Дальнем Востоке, основан в 2003 году предпринимателями и меценатами Андреем Комаровым и Александром Федоровым. В 2021 году Александра Анатольевича не стало, но память о нем живет, в том числе, благодаря таким проектам, как театральный благотворительный фестиваль «Снежность». За время проведения его гостями стали более 170 тысяч детей. Программа включает в себя театральное, музыкальное и литературное направления. Фестиваль «Снежность» признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

В рамках «Снежности» проходят спектакли ведущих театральных и музыкальных коллективов страны, проводятся мастер-классы и творческие встречи с деятелями искусства. В программу фестиваля также включены адаптированные спектакли для детей из детских домов, интернатов, детей с особенностями развития.

С 2021 года на фестивале проводятся благотворительные книжные ярмарки с участием ведущих издательских домов. В 2022 году будут представлены новинки российских и зарубежных авторов для малышей, детей и подростков, а также их родителей от издательств: "Альпина-паблишер", "Розовый жираф", "Поляндрия" и др.

В 2022 году более масштабный формат приобретает инклюзивное направление фестиваля, на котором состоится премьера уникальной мультижанровой постановки «Время добрых дел». Это уникальная творческая инициатива в рамках духовно-просветительской программы «Росток», которая объединяет более 50 детей из инклюзивного проекта «Мир на ладошке», воспитанников Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки и учеников Детской музыкальной школы №1 города Озерска.

С 2021 года в рамках фестиваля проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с помощью театральных практик». Символично, что конференция в 2022 году прошла в Международный день инвалидов.

Андрей Комаров - предприниматель, меценат, председатель Попечительского Совета Челябинского государственного театра оперы и балета, лауреат премии «Меценат года» имени С. Мамонтова, учрежденной Московской консерваторией.

Андрей Комаров ведет масштабную социально-благотворительную деятельность в сфере культуры, образования и просвещения. В фокусе его внимания – поддержка театрального и музыкального искусств, раскрытие и развитие творческого потенциала детей и подростков.

Более 5 лет возглавляет Попечительский совет Челябинского государственного академического театра опера и балета им. Глинки, содействуя развитию творческих проектов и укреплению его материально-технической базы. По инициативе мецената создана Детская школа вокального искусства. Более 60-ти ее воспитанников бесплатно обучаются вокалу, хореографии и актерскому мастерству и заняты в репертуарных спектаклях театра.

Значительный вклад Андрей Комаров вносит в культуру и образование родного города Озерска Челябинской области. В рамках инициированного им проекта реконструкции Детской музыкальной школы №1, в которой обучается более 500 детей, в городе открыт акустический филармонический зал.

Заботясь о духовно-нравственном возрождении Озерска, Андрей Комаров выступил с инициативой строительства первого в городе православного храма. Более 5 лет он реализует в Озерске духовно-просветительскую программу для детей и молодежи - «Росток». Ежегодно в ее мероприятиях принимают участие более 5 тысяч ребят, в том числе дети с ОВЗ.

Информация и фото пресс-службы Андрея Комарова.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53156/