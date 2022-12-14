Приглашаем участников движения «Готов к труду и обороне» за своими заслуженными знаками.

Обращаться в КСК "Лидер", Центр тестирования ВФСК ГТО, каб.230.
График работы: Пн.-Чт. с 08:00 до 17:00 ч., пт. с 08:00 до 16:00 ч. (перерыв с 13:00 до 14:00 ч.).
По итогу III квартала 2022 года
Золотой знак:
Малик Арина Даймондовна I СТУПЕНЬ
Медведев Денис Иванович I СТУПЕНЬ
Котов Павел Антонович I СТУПЕНЬ
Лубянов Никита Дмитриевич I СТУПЕНЬ
Федорова Маргарита Станиславовна I СТУПЕНЬ
Семакин Александр Артёмович II СТУПЕНЬ
Филина Софья Анатольевна III СТУПЕНЬ
Закирова Диана Рафилевна III СТУПЕНЬ
Зинина Анна Павловна V СТУПЕНЬ
Бабошина Ярослава Павловна V СТУПЕНЬ
Каракулева Мария Всеволодовна V СТУПЕНЬ
Синицын Денис Станиславович VII СТУПЕНЬ
Бабкин Дмитрий Владимирович VII СТУПЕНЬ
Смолокуров Денис Юрьевич VIII СТУПЕНЬ
Серебряный знак:
Рахимов Дмитрий Эльдарович I СТУПЕНЬ
Лысов Павел Владимирович II СТУПЕНЬ
Волкова Татьяна Ильинична II СТУПЕНЬ
Самохужин Денислам Дмитриевич IV СТУПЕНЬ
Бронзовый знак:
Кондракова Ксения Яновна III СТУПЕНЬ
По итогам IV квартала 2021 года и II квартала 2022 года
Рамазанова Рената Рафиковна VI СТУПЕНЬ
Федорова Виталия Станиславовна I СТУПЕНЬ
Шумихин Клим Евгеньевич IV СТУПЕНЬ
Журавлев Артем Александрович VI СТУПЕНЬ
Таран Ева Александровна I СТУПЕНЬ
Яминов Давид Данисович I СТУПЕНЬ
Камалов Вадим Витальевич II СТУПЕНЬ
Хакимова Ксения Дмитриевна III СТУПЕНЬ
Кагарманова Ренада Рифовна IV СТУПЕНЬ
Корпылев Степан Алексеевич V СТУПЕНЬ
Корпылев Павел Алексеевич VСТУПЕНЬ
Бискаев Григорий Сергеевич V СТУПЕНЬ
Буллова Мария Никитична I СТУПЕНЬ
Шушакова Арина Андреевна I СТУПЕНЬ
Волкова Полина Дмитриевна II СТУПЕНЬ
Смолин Степан Алексеевич IV СТУПЕНЬ
Кузин Юрий Владимирович V СТУПЕНЬ
Пономарева Александра Олеговна V СТУПЕНЬ.
Знаки ждут своих обладателей.
Информация ЦТ ГТО Озерского городского округа.