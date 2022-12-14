Озерские школьники приняли участие в интеллектуальной игре, посвященной Дню Конституции Российской Федерации.

14 декабря в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа состязались команды образовательных организаций, чтобы в честной интеллектуальной борьбе выяснить, кто лучше знает основной закон Российской Федерации - Конституцию.

Интеллектуальная игра по основам Конституции РФ проводится более 10 лет по инициативе Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов и при поддержке Собрания депутатов. Играют традиционно учащиеся старших классов и представители студенческой молодежи Озерского городского округа.

Организаторы поставили перед собой задачу не только проверить и расширить знания школьников и студентов о Конституции РФ, но и показать разносторонние формы молодежного интеллектуального досуга, помочь юношам и девушкам проявить личностные качества, такие как коммуникабельность, умение принимать решения и брать на себя ответственность за сделанный выбор.

В Игре-2022 года приняли участие команды ОЗТК, МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №33, МБОУ СОШ №30.

Приветственным словом игру открыл Андрей Кузнеченков, заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа:

- Из всех юридических документов самый важный документ для всех граждан Российской Федерации - это Конституция. Вряд ли мы найдем человека, который не слышал бы о том, что в его государстве есть конституция. Конституция – это основной закон государства. Она определяет государственное устройство, регулирует образование законодательных и исполнительных органов власти, устанавливает принципы избирательной системы, фиксирует права и обязанности граждан. Конституцией гордятся, на ней приносят присягу, ей укрепляют государственную власть. Сегодня мы проверим знания основного закона у вас, ребята, и определим сильнейшую команду.

В экспертную комиссию вошли: Наталья Попова, начальник управления правового регулирования ФГУП «ПО «Маяк», Елена Гребнева, начальник правового отдела Собрания депутатов, Наталья Гунина, начальник правового управления администрации Озерского городского округа.

Команды прошли 4 тура - от проверки теоретических знаний статей Конституции до творческих заданий по выявлению нарушений прав гражданина РФ.

Борьба была напряженной, почти одновременно находили ответы на вопросы команда ОзТК и школы № 32, не отставали от них команды школы №№ 25 и 30, интереснейшие варианты находила команда школы № 33. В результате, победил сильнейший – 1 место заняла команда школы № 32.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53243/