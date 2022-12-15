Накануне в администрации округа состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Заслушав и обсудив информацию представителей МРУ № 71 и Клинической больницы №71 ФМБА России, ПО «Маяк» и управления образования администрации об эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Озерского городского округа, комиссия приняла решение рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы, организаций розничной торговли и общественного транспорта, предприятий всех форм собственности, а также командирам воинских частей реализовать комплекс предупредительных мер с целью сдерживания заболеваемости.

В частности, в трудовых коллективах необходимо:

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- усилить дезинфекционный режим помещений в течение рабочего дня;

- обеспечить наличие в организациях запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

- применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей общего пользования;

- организовать поддержание оптимального теплового режима в помещениях, соблюдение режима проветривания в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

- обеспечить сотрудников организаций средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, респираторами);

- принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе с обеспечением работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

В детских садах и школах приоритетными становятся утренний осмотр детей, «масочный режим» для персонала, усиленная уборка помещений и ряд других мер профилактики.

По данным МРУ № 71 ФМБА России, на сегодняшний день в округе достигнут эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом, но критических значений не фиксируется. Лабораторным путем установлено, что активно циркулирует вирус гриппа А(H1N1), прирост заболеваемости по гриппу и ОРВИ за прошедшую неделю составил 23 процента по сравнению с предыдущей неделей (чаще болеют взрослые, чем дети) – этот показатель ниже областного. На карантине находятся 48 классов в 10 образовательных организациях.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53245/