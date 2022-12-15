Водителей призвали к осторожности на дорогах из-за мокрого снега в Челябинской области.

Водителям следует проявлять осторожность на дорогах из-за мокрого снега, который прогнозируется в Челябинской области в выходные дни.

С 17 по 19 декабря в регионе ожидаются снегопады, налипание мокрого снега на провода, гололедица.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» обязал подрядные организации принять исчерпывающие меры по недопущению скользкости на закрепленных участках федеральных дорог, подготовить снегоуборочную технику и противогололедные материалы, а также обеспечить круглосуточное патрулирование на ФАД.

Водителей просят быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, по возможности исключить поездки на дальние расстояния, максимально ответственно готовиться к выезду, не забыв проверить исправность транспортного средства; не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: +7 (982) 331-37-84 (WhatsApp).

https://dostup1.ru/society/Voditeley-prizvali-k-ostorozhnosti-na-dorogah-iz-za-mokrogo-snega-v-Chelyabinskoy-oblasti_157278.html