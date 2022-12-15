С нового года появится новое пособие на детей.

В Заксобрание Челябинской области направлен законопроект о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка – оно появится с 1 января 2023 года.

Пособие объединит шесть уже действующих выплат – пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, ежемесячную выплату на первого ребенка, пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам, а также обучающимся очно, ежемесячную выплату на третьего и последующих детей, а также ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Таким образом, будет сформирован единый подход к назначению выплат семьям с детьми, начиная от беременности мамы и до достижения ребенком возраста 17 лет.

«Согласно законопроекту полномочие по предоставлению ежемесячного пособия передается Фонду пенсионного и социального страхования РФ. Выплата будет осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов», – сообщила глава Минсоца Ирина Буторина.

По словам министра, новое пособие будут получать около 180 тыс. южноуральских семей. На эти цели в консолидированном бюджете области предусмотрено свыше 14,8 млрд рублей, в том числе средства областного бюджета – 3,1 млрд рублей.

Подать заявление можно на портале госуслуг, в отделениях Фонда пенсионного и социального страхования РФ или в МФЦ.

Законопроект, согласно которому полномочие по предоставлению ежемесячного пособия на территории региона передается Фонду пенсионного и социального страхования РФ, разработан министерством социальных отношений. Выплата будет осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов.

https://dostup1.ru/society/S-novogo-goda-poyavitsya-novoe-posobie-na-detey_157274.html