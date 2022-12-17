18 декабря в СК" Авангард " прошел открытый Чемпионат Озёрского городского округа по настольному теннису в парном разряде.

В соревнованиях участвовали восемь пар из городов: Вишневогорск, Снежинск и Озёрск. По круговой системе (каждый с каждым) были разыграны все места.

Среди мужских пар сильнейшими стали:

1 место - Зеленин Андрей - Зебольд Иван (г. Озёрск)

2 место - Кацай Артур - Тюрин Александр (г. Снежинск)

3 место - Иванов Сергей - Лобанов Александр (г. Озёрск).

Федерация настольного тенниса благодарит Управление по ФКиС и МБУ «Арена» за помощь в организации и проведении турнира.

Информация Управления по ФКиС.