Сергей Безруков поблагодарил театр кукол.

В Москве на протяжении двух месяцев проходил Пятый большой детский фестиваль. Более 130 мероприятий для детей и подростков проведено в театрах столицы, библиотеках, кино, на самых разных площадках.

Художественный руководитель Большого Детского фестиваля Сергей Безруков рассказал, что этот фестиваль с каждым годом становится все более масштабным. Он призван делать культуру доступной для массового зрителя.

Озерский театр кукол принял участие в проекте фестиваля «БДФ.5 ЛЕТ. РАСТЕМ ВМЕСТЕ».

На сцене «Манежа» был показан спектакль «Лёнечка - будущий рок-музыкант». Лабораторию звука придумала Мария Жмурова, а поставили режиссёр - Анна Бычкова, художник - Анастасия Разенкова, композитор, саунд - дизайн - Алексей Федоренко, хореограф - Валерия Шестакова.

Работать в новом пространстве было сложно. Его надо было освоить в считанные часы: установить декорации, свет, звук, проекционное оборудование. На репетицию оставалось совсем мало времени. Можно представить в каком режиме и как слаженно работал коллектив - актеры и технические службы. Новый спектакль театра кукол играется вживую, видео проекции являются составной частью сюжета.

Все получилось! Зрители кричали браво, а долгие овации лишь подтверждают то, что спектакль очень понравился. Два показа - два аншлага!

Роли исполняли: Лёнечка Воробьев - Владимир Паршин, Станислав (папа Лёнечки) и Петр Андреевич (дедушка Лёнечки) - Роман Соловьев, Вера (мама Лёнечки) и Ольга Сергеевна (бабушка Лёнечки) - Светлана Трофимова-Ерохина, Дядя Миша, учитель музыки - Сергей Гальперин

Друзья Лёнечки: Саша Соловьева - Александра Горбунова, Витя Жаворонков - Игорь Филимонцев, Таня Цветкова - Алена Захарчук.

Звукорежиссер спектакля Мария Ковригина, осветитель - Наталья Доценко.

Театр кукол в Москве не был более двадцати лет. Гастроли 2022 года заново открыли театр московским зрителям.

А позже пришла Благодарность, подписанная художественным руководителем фестиваля, народным артистом России Сергеем Безруковым.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53302/