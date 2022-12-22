Озёрские ветераны спорта пятый год подряд становятся лучшими в области.

В этом году ветераны спорта вновь стали победителями Спартакиады ветеранов труда и спорта, которая проводилась в Челябинской области в одиннадцатый раз.

Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» подведены итоги ХI Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области. Соревновались ветераны в лыжных гонках, шахматах, плавании, настольном теннисе, легкоатлетическом кроссе, дартсе, стрельбе, шашках и волейболе.

По II-й группе соревнующихся (городские округа с населением до 100 тысяч человек) места распределились следующим образом:

1 место – Озерский городской округ;

2 место – Снежинский городской округ;

3 место – Трёхгорный городской округ.

В озёрской команде участие приняли 46 ветеранов, многие в нескольких видах, такие как Волегова Елена – в четырех видах: плавание (2 место в личном зачёте), шахматы (3 место), дартс, пулевая стрельба (3 место).

В двух видах выступили: Басилашвили Василий (лыжи и кросс – 3 место), Летягина Гульниса (лыжи, кросс), Китаева Светлана (лыжи – 3 место, настольный теннис), Аллин Владимир (лыжи, кросс), Евграфов Александр (дартс, пулевая стрельба), Мельников Александр (шахматы 1 место, шашки 2 место).

Также в соревнованиях приняли участие: Савельева Елена, Малюк Ирина, Полянский Юрий, Кутузова Оксана, Мальченко Андрей, Коваленко Сергей, Васина Елена, Золотарёв Олег, Боровков Константин, Плясунов Игорь, Гришин Станислав, Василенко Татьяна, Корпылёв Алексей, Коваленко Раиса, Вачугов Андрей, Кротова Ирина, Сумина Марина, Корнеев Алексей.

Команда озерских волейболисток заняла 3 место: Воропаева Надежда, Балабанова Людмила, Вихляева Людмила, Захарова Маргарита, Зырянова Елена, Шошина Ирина, Шмакова Людмила, Москаленко Ольга, Трикоз Татьяна. Награждение победителей и призёров состоялось 20 декабря в Ледовом дворце «Уральская молния». Почётную грамоту и кубок представителям Озёрской команды Степанову Сергею, Исмагиловой Анифе и Корнееву Алексею вручил министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

21 декабря в ДК «Строитель состоялся спортивный вечер, посвящённый итогам Спартакиады -2022. Всем участникам и организаторам были вручены благодарственные письма от Совета ветеранов Озерского городского округа.

Информация МБУ «Арена».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53321/