На выезде из Снежинска построят развязку клеверного типа.

Автомобилистам, выезжающим из Снежинска, не придется делать крюк в несколько километров, чтобы проехать в сторону Екатеринбурга. На выезде из ЗАТО вместо разделительной полосы и бетонных блоков построят развязку клеверного типа.

Летом 2022 года возле Снежинска прошел ремонт трассы М-5 «Урал», проезжую часть расширили до четырех полос. Направления разделили бетонными блоками. Теперь снежинцы, чтобы поехать в Екатеринбург, проезжают семь километров в обратном направлении, а затем разворачиваются на регулируемом перекрестке.

«Те, у кого дачи в том направлении, жалуются, что дорога удлинилась, расход бензина тоже вырос. А некоторые даже пытаются срезать этот участок, выезжая с поворота на Снежинск через мост с односторонним движением — фактически едут по встречке, создавая опасность ДТП. Местная ГАИ уже предупреждала об ответственности за нарушение. Но не смогла ответить на вопрос, придется ли и дальше снежинцам, а также жителям сел Воскресенское и Воздвиженка делать этот крюк примерно в 7 км»,

— рассказала жительница Снежинска Наталья.

Этот участок поставили на баланс ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Проект расширения разрабатывался давно, ситуация уже поменялась. Упрдор запросил дополнительные лимиты и планирует в 2023 году разрабатывать проектно-сметную документацию на строительство развязки клеверного типа. По планам в 2024 году развязку будут приводить в соответствие»,

— пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-vyezde-iz-snezhinska-postroyat-razvyazku-klevernogo-tipa/