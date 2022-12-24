С 1 января в Челябинской области повысится прожиточный минимум.

Правительство Челябинской области повысило прожиточный минимум на душу населения – с 1 января 2023 года он увеличится на 5%.

Таким образом, величина прожиточного минимума в Челябинской области в 2023 году составит:

на душу населения – 13 тыс. 30 рублей,

для трудоспособного населения – 14 тыс. 966 рублей,

для пенсионеров – 11 тыс. 808 рублей,

для детей – 14 тыс. 140 рублей.

Напомним, в 2022 году в Челябинской области прожиточный минимум индексировался дважды. С 1 января – на 4% и с 1 июня – на 10%.

Величина прожиточного минимума учитывается при расчете многих пособий и выплат, в том числе для определения социальных выплат:

беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

на детей;

федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.

А также используется в качестве критерия нуждаемости при назначении иных социальных выплат.

https://dostup1.ru/finance/S-1-yanvarya-v-Chelyabinskoy-oblasti-povysitsya-prozhitochnyy-minimum_157599.html