С Новым годом, озерчане!

Поздравить супругов Василия Ивановича и Валентину Михайловну Пряхиных с 60-летием семейной жизни приехал глава округа Евгений Щербаков. Юбилярам был вручен приветственный адрес, цветы и большой торт. Подробнее
Ребята, родители, педагоги, актеры театра «Наш дом», помощники и все, кто дружит и помогает озерской общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши дети» с хорошим приподнятым настроением собрались 26 декабря в кафе «Принцесса». Подробнее
26 декабря коллектив Управления образования администрации в лице руководителя Любови Горбуновой исполнили новогоднее пожелание двух мальчиков – братьев Егора и Павла. Егор учится в первом классе, Павел – в восьмом. Ребята мечтали о сотовых телефонах. Подробнее
В Кыштыме на полную мощь заработал новый Региональный центр сосудистой хирургии. Он оказывает южноуральцам специализированную высокотехнологичную помощь пациентам с острым коронарным синдромом. Подробнее
С Новым годом! Пускай каждый месяц грядущего года будет ярким и незабываемым! Пусть чудеса случаются чаще, чем о них мечтается! Пускай события будут значительными и красивыми, а жизнь — благополучной и счастливой!