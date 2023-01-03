Синоптики прогнозируют усиление морозов на Южном Урале до – 30.

К концу текущей недели на Южном Урале существенно похолодает – синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 27-30 градусов.

Если в ближайшие дни, включая пятницу, 6 января, дневные температуры в Челябинской области будут держаться в пределах 10-14 ниже нуля, а ночные – 19-23, то уже днем в субботу термометры покажут до минус 20, а в ночь на воскресенье – до минус 29.

Само Рождество также ожидается морозным – до минус 27 градусов. Ожидается облачная погода со снегом.

К началу следующей недели ночные температуры достигнут минус 30, дневные – 24-25 градусов холода.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-usilenie-morozov-na-Yuzhnom-Urale-do--30_157821.html