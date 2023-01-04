«Орлан» Челябинск – Екатеринбург будет курсировать сдвоенным составом.

В связи с большой популярностью в период новогодних праздничных дней с 5 по 9 января увеличивается количество вагонов в пригородном поезде «Орлан» Челябинск – Екатеринбург.

Первый сдвоенный рейс отправится сегодня в 18.00 из Екатеринбурга (рейс №7126\7124), 9 января с увеличенным количеством вагонов отправится рейс из Челябинска в 06.39 (№7123\7125).

Из Челябинска пригородный поезд №7123/7125 отправляется в 06.39, прибывает в Екатеринбург в 10.35. Из Екатеринбурга поезд №7126/7124 отправляется в 18.00, прибывает в Челябинск в 21.56. Предусмотрены остановки на о.п. 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, о.п. Первомайская.

https://dostup1.ru/society/Orlan-Chelyabinsk--Ekaterinburg-budet-kursirovat-sdvoennym-sostavom_157835.html