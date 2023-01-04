Техосмотр и пошлины: что изменилось в жизни южноуральских водителей с января 2023 года.

Для водителей Челябинской области, как и всей России, новый 2023 год начался с изменений. Коснулись они, в частности, техосмотра и пошлин при оформлении автотюнинга.

Одно из нововведений, которое начало действовать с 1 января, затрагивает пошлины при внесении изменений в конструкцию автомобиля. Если раньше получение свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности обходилось в 800 рублей, то теперь — в 1,5 тысячи. Введена также новая пошлина — одна тысяча рублей за разрешение на внесение изменений.

Что касается госпошлин, то автомобилистов коснулось и еще одно изменение — отменена скидка в размере 30% при уплате через «Госуслуги». Для примера, ранее при получении водительских прав можно было заплатить 1,4 тысячи рублей вместо двух тысяч.

Кроме того, с 1 января выросли тарифы на техосмотр в соответствии с новой методикой ФАС. Челябинская область установила предельный размер платы для легковых автомобилей 913 рублей, для автобусов до пяти тонн — 1563 рубля, более пяти тонн — 1888 рублей (это минимально возможные значения для регионов). Всего в постановлении областного правительства обозначены 34 категории транспортных средств.

Отметим, что в этом году, в марте, вступит в силу новая редакция ПДД. В частности, в документе появится понятие СИМ — средство индивидуальной мобильности, речь идет в том числе об электросамокатах. Будут введены новые дорожные знаки, среди них — таблички с указанием зарядных станций для электромобилей, платных парковок в виде буквы P и рисунка монет.

Изменятся также светофоры — появится отдельная секция с силуэтом человека и мигающей стрелкой бело-лунного цвета. Она предупреждает водителей о том, что на дороге, куда они поворачивают, для пешеходов горит зеленый сигнал. Подобные светофоры уже устанавливают в Челябинской области.

https://www.cheltv.ru/tehosmotr-i-poshliny-chto-izmenilos/