Морозы до минус 40 градусов прогнозируются в Челябинской области.

Понижение температуры воздуха до минус 40 градусов и ниже прогнозируется в Челябинской области в ближайшие дни.

По информации синоптиков, с 8 по 10 января по всей территории региона, а 11-12 января местами ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.

«8-10 января в отдельных районах будет сильный мороз (минус 40 градусов и ниже)», – сообщили в Челябинском ЦГМС.

МЧС рекомендует не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не использовать самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания. Особое внимание следует обратить на эксплуатацию газовых баллонов – их нельзя хранить дома и на балконах. «Если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться», – предупреждает МЧС.

https://dostup1.ru/society/Morozy-do-minus-40-gradusov-prognoziruyutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_157861.html