Сильные морозы на Урале сохранятся до 12 января – Гидрометцентр.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ предупредила о том, что сильные морозы на Урале сохранятся до 12 января 2023 года.

«Уральский федеральный округ. 9-12 января на большей части округа прогнозируется аномально холодная погода, 10 января в Челябинской области – сильный мороз (минимальная температура до -40)», – говорится в гидрометеорологическом бюллетене за сегодняшнее число.

По информации Челябинского ЦГМС, минувшей ночью температура воздуха была минус 26-34. Днем в понедельник ожидается минус 22-27, в низинах и горах – до 30 градусов.

Из-за морозов сегодня в большинстве районов частично или полностью отменены занятия в школах. Также перевозчик отказался от некоторых рейсов междугородних автобусов из Челябинска, в том числе в Костанай, Екатеринбург, Уфу, Курганскую область.

Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездки. «Личный состав ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности, экипажи ДПС переведены в круглосуточный режим несения службы и ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения», – говорится в сообщении ведомства.

https://dostup1.ru/society/Silnye-morozy-na-Uralesohranyatsya-do-12-yanvarya--Gidromettsentr_157906.html