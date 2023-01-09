Следующие длинные выходные ждут россиян уже в феврале.

Уже в феврале россиян ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

В феврале отдыхать предстоит с 23 по 26 февраля включительно. Затем «праздничная четырехдневка» будет только весной – с 6 по 9 мая 2023 года включительно. Отметим, что самое большое количество выходных и праздников приходится именно на первый квартал года (сразу 33 дня), а самое маленькое – на третий (всего 27 дней).

Всего в 2023 году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней.

https://dostup1.ru/society/Sleduyuschie-dlinnye-vyhodnye-zhdut-rossiyan-uzhe-v-fevrale_157952.html