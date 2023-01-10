О выплате единого пособия 4,3 тысячи рублей на детей.

Отделение Социального фонда России по Челябинской области назначило единое пособие на 4,3 тыс. детей до 17 лет. Всего на сегодняшний день в региональный фонд поступило 22,6 тыс. заявлений на новую выплату.

Рассмотрение поданных заявлений Отделение СФР начало с 4 января и на данный момент уже одобрило выплаты на 4,3 тыс. детей до 17 лет, а также для 100 беременных женщин.

Помимо этого, за первые дни января Отделение СФР также одобрило выплаты на 155 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

Пресс-служба Социального фонда России по Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/53442/