Желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области до вечера 13-го января.

В Челябинской области до 20 часов 13 января объявлен желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

Этот уровень является средним в колористической шкале предупреждений Гидрометцентра РФ, он показывает, что погода потенциально опасна.

«Местами ожидаются порывы ветра 14-19 м/c, метель», – говорится в бюллетене.

При таких погодных условиях южноуральцам рекомендовано держаться подальше от слабоукрепленных построек, линий электропередачи, деревьев.

Добавим, что региональное управление МЧС не объявляло штормовое или экстренное предупреждение из-за ветра.

Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый, говорящий о том, что данных о погоде нет, зеленый, символизирующий, что отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, и желтый, прогнозирующий потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни – оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.

https://dostup1.ru/society/Zheltyy-uroven-pogodnoy-opasnosti-obyavlen-v-Chelyabinskoy-oblasti-do-vechera-13-yanvarya_158044.html