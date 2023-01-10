Приглашаем на зимний фестиваль ГТО.

Фестиваль проводится в Озерском городском округе в период с 23.01.2023 по 05.02.2023 в спортивных залах общеобразовательных организаций, в КСК «Лидер», на стадионе «Труд».

С 23.01.2023 по 03.01.2023 - выполнение зальных нормативов ВФСК ГТО в общеобразовательных организациях Озерского городского округа и КСК «Лидер» согласно графику.

05.02.2023 - лыжные гонки на стадионе «Труд» г.Озерска по адресу: ул. Парковая, 1а. Регистрация участников с 11:00 до 11:45 часов. Начало забегов с 12:00 ч.

К участию в фестивале допускаются участники с I по VI возрастные ступени, зарегистрированные на сайте www.gto.ru., получившие уникальный идентификационный номер (УИН) и медицинский допуск врача (иметь при себе).

Заявки на участие команд в Фестивале направляются в формате Word в адрес Центра тестирования «ВФСК ГТО» не позднее 20 января 2023 года по электронной почте: gto_ozersk@mail.ru.

Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут.

В программе фестиваля проводится:

- командное первенство среди команд общеобразовательных организаций (III-V ступень, 11-17 лет);

- личное первенство отдельно среди мальчиков и девочек общеобразовательных организаций (I-VI ступень 6-18 лет).

Команды общеобразовательных организаций формируются из 6 участников: по 2 человека от каждой ступени (III – V ступень), 1 мальчик и 1 девочка.

По итогам фестиваля результаты выполнения нормативов испытаний участниками комплекса ГТО будут занесены в автоматизированную информационную систему (АИС ГТО).

Информация Центра тестирования ГТО г.Озерск.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/53467/