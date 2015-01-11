Старый Новый год – традиции и приметы праздника.

Старый Новый год по юлианскому календарю празднуется в ночь с 13 на 14 января – традиция отмечать этот праздник появилась в 1918 году, после введения григорианского календаря, и связана с тем, что по церковному календарю на григорианский Новый год (31 декабря) приходится Рождественский пост, во время которого нужно исключать обильную еду и увеселения.

Старый Новый год рекомендуется встречать в кругу близких за праздничным столом. Есть традиция в этот день лепить вареники с сюрпризом и готовить кутью.

По поверьям, мясные блюда на столе сулят богатый год. Хорошей приметой станет гость из многодетной семьи, это принесет благополучие. В этот день девушки гадают на суженого (правда, в 2023 году праздник выпадает на пятницу, 13-е, энергетику которого эзотерики называют темной, а потому гадать сегодня не рекомендуется).

В народе считалось, что вечером 13 января по улицам разгуливала нечистая сила, поэтому молодежь ходила по дворам с песнями и шумом. Считалось, что отказывать колядующим нельзя, но и благодарить их деньгами тоже не рекомендуется – вместе с ними можно отдать свое благополучие. В этот день также не советуют упоминать число «13» и давать деньги в долг. Еще мистики не советуют сегодня считать мелочь, наводить порядок и выносить мусор.

Считается, что в Старый Новый год снятся вещие сны.

https://dostup1.ru/society/Staryy-Novyy-god--traditsii-i-primety-prazdnika_158069.html