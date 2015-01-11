В городе Сим Челябинской области открыли мемориальную доску в честь Игоря Курчатова.

Именно здесь 120 лет назад, 12 января 1903 года, родился наш выдающийся земляк, величайший ученый и изобретатель.

В мероприятии приняли участие руководители Ашинского муниципального района и Симского городского поселения, начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Елена Семенчукова, от Озерского городского округа - заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков.

После открытия мемориальной доски состоялось возложение цветов к памятнику великому ученому.

В ходе церемонии было отмечено, что память об Игоре Васильевиче Курчатове бережно сохраняется. В Челябинской области не только установлено несколько его памятников, но и в 2018 году по итогам конкурса «Великие имена России» его имя было присвоено челябинскому аэропорту и теперь первое, с чем знакомятся прилетающие гости города – имя Игоря Курчатова. В этом году к юбилею ученого мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" подготовил выставочный проект "Наука побеждает: атомные маршалы Советского Союза". Выставка пройдет в Челябинске с 20 января по 12 марта.

Справочно:

Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960 годы) - советский ученый, выступивший организатором и научным руководителем советского атомного проекта, а также инициатором развития способов применения ядерной энергии в мирных целях, в том числе для промышленности и флота. Под его научным руководством разработан первый в Евразии ядерный реактор Ф-1, создана и испытана первая советская атомная бомба, запущена первая в мире атомная электростанция, разработаны первые отечественные атомные подводная лодка и ледокол, построен ряд уникальных научных установок. Курчатов стал основателем Лаборатории №2 (после нескольких преобразований носит название НИЦ "Курчатовский институт").

Имя академика - трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинских и Ленинской премий СССР и нескольких других наград - увековечено в названиях улиц и площадей 30 городов бывшего Советского Союза, а также российского города, научного центра, научно-исследовательского корабля, гимназии, аэропорта, атомной электростанции. Помимо этого, в честь Курчатова названы кратер на Луне и золотая медаль РАН.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/53474/