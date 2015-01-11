Пресс – релиз по ДТП от 11 января 2023 года.

11 января 2023 года, в 19 часов 35 минут, в г. Озерск, на регулируемом перекрестке ул. Октябрьская с ул. Семенова, водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», при повороте налево на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ - 21150, движущемуся во встречном направлении прямо и совершил столкновение с ним.

От удара автомобиль ВАЗ - 21150 отбросило на движущийся в попутном направлении автомобиль «Тойота РАВ 4».

В результате данного дорожно – транспортного происшествия ранения получила девочка 14 лет, которая находилась на заднем пассажирском сиденье в автомобиле «Хендэ Солярис», пристегнутая ремнем безопасности. Госпитализирована в городскую детскую больницу.

С начала 2023 года на территории Челябинской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 12 несовершеннолетних пассажиров, 1 ребенок скончался.

Основные причины этих дорожно-транспортных происшествий - выезд на полосу встречного движения и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Сопутствующей причиной стали неблагоприятные погодные условия – метель.

Госавтоинспекция Озерска снова призывает участников дорожного движения учитывать погодные условия

Из-за снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, это ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортных происшествий и к затруднению движения по автодорогам.

Водителям требуется во время передвижения соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, плавно разгонять и останавливать автомобиль. Перед поездкой проверяйте исправность транспортного средства. Берегите себя и своих близких!

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко