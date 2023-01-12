Более 40 выплат и пособий проиндексируют в России с 1 февраля 2023 года – индексация пройдет по уровню фактической инфляции, на 11,9%.

В частности, будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и многие другие меры соцподдержки.

К примеру, материнский капитал на первого ребенка увеличится на 62,5 тыс. рублей относительно 2022 года и составит почти 587 тыс., на второго – на 82,5 тыс., до 775,6 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/finance/Bolee-40-vyplat-i-posobiy-proindexiruyut-v-Rossii-s-1-fevralya_158107.html