Выходные в Челябинской области будут теплыми, но ветреными.

По области в ночь на субботу и воскресенье ожидается минус 9-14, в горах и низинах – до 17-19, днем потеплеет до минус 3-8, местами порывы ветра до 14-18 метров в секунду.

По информации Гидрометцентра России, до 20 часов 14 января в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра.

Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый, говорящий о том, что данных о погоде нет, зеленый, символизирующий, что отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, и желтый, прогнозирующий потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни – оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.

https://dostup1.ru/society/Vyhodnye-v-Chelyabinske-budut-teplymi-no-vetrenymi_158090.html