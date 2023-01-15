16-31 января в Озерске снова проводится акция «Елки в дело!»

По многочисленным обращениям озерчан стало понятно, что нашим бережливым жителям не хочется выбрасывать и оставлять елочки на произвол судьбы. Каждый желающий сможет сдать свою новогоднюю елочку не только на корм животным, но и для изготовления рукотворных изделий. Пусть радость будет без остатка (в виде куч на мусорках), а наши зеленые красавицы порадуют лошадок и кенгуренка в ДЭБЦ.

В этом году основным организатором акции является стройотряд ССО «Братство», активную поддержку обеспечивают МБОУ «Лицей №23», ООО «УралРегионСтрой», ПО «Маяк» и ДЭБЦ.

Внимание: обязательно снимите все украшения - они могут причинить вред животным!

Адреса пунктов приема, площадки будут организованы 16-17 января:

1. За зданием ДК «Маяк», асфальтированная площадка около парковки

2. Во дворе дома №12 по ул. Бажова - стадион за бывшей школой №40

3. По дороге на пляж Дальний – через дорогу от Иртяшской, 7

4. Перед зданием ТРК «Фестиваль» со стороны ул. Дзержинского

5. На углу парковки ТРЦ «Родной»

6. На углу дома №32 по пр. Карла Маркса, у КТ «Октябрь»

7. Около здания ДЭБЦ, велопарковка

8. Парковка у ММПКХ

Подробные карты расположения пунктов смотрите в альбоме фотографий

Телефон координатора акции 89080445123 (Екатерина).

В 2022 году в рамках такой акции озерчане сдали на переработку 195 елей, пихт и сосен.

Информация Отдела охраны окружающей среды.