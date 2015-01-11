Возобновляется движение маршрута № 12.

Южноуральцам в состоянии опьянения запретили выгуливать собак, дети до 14 лет могут гулять только с маленьким или средних размеров питомцем – в Челябинской области установлены дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Подробнее
В Снежинске состоялось торжественное открытие лыжного стадиона им. К.С. Кузнецова – освещенная трасса и комфортабельный дом лыжника появились при поддержке градообразующего предприятия, РФЯЦ – ВНИИТФ. Подробнее
14 января группа ребят из медицинского класса озерского лицея №23 совершили экскурсию в музей эмбриологии кафедры цитологии, гистологии и эмбриологии, который находится в Челябинском государственном медицинском университете. Подробнее
На заседании Координационного комитета, которое состоялось 12 января, были подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года.
Одним из победителей конкурса стала автономная некоммерческая организация из Озерска "Центр Культуры "Пространство" с проектом «IT- академия серебряного возраста» (руководитель проекта Евгения Плыгина). Подробнее
Место повреждения трубопровода было оперативно обнаружено, проведены ремонтные работы. Серьезную помощь в устранении утечки оказало производственное объединение "Маяк", предоставив технику и подключив специалистов аварийной бригады энергоцеха. Подробнее